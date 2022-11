Bienvenue à Fuerteventura, l'île de l'éternel printemps

Les contrastes de sa vie se reflètent dans ceux du paysage : ici les cônes noirs des volcans voisinent quelques villages blancs aux maisons cubiques. Et au milieu du désert, surgit un village fleuri. Celui de Betancuria est sans doute le plus beau de l’île. Capitale historique de l’île, elle a été fondée par Jean de Béthencourt qui a "découvert" l’île en 1404. C’est de cette époque que date l’église du village qui s’élève fièrement au milieu d’une profusion de plantes et de palmiers. Dans ces décors de bout du monde, Augustin anime ses séances de fitness. C’est tellement beau qu’on se surpasse et on sort de sa zone de confort, sans rentrer dans celle de la douleur. Augustin est plus qu’un coach sportif, c’est aussi un thérapeute qui passera beaucoup de temps à vous écouter et à vous aider à fixer vos objectifs. Avec de la volonté, du travail et de la persévérance, tout le monde peut atteindre ses objectifs, me dit-il…