Bienvenue à bord de la "Groove Cruise", la plus dingue des croisières

Quelque part entre l’esprit du Spring Break et celui du festival Burning man, les Groove Cruises attirent chaque année des milliers d’Américains venus se lâcher sur un immense paquebot transformé en boîte de nuit géante. On embarque.

Le concept de discothèque géante et flottante a été inventé il y a une dizaine d’années par un certain Jason Beukema. Ce jeune quadragénaire est aujourd’hui devenu un homme d’affaires avisé, l’un des plus grands spécialistes de l’univers de la nuit sur l’eau. Le principe est simple : il loue un très gros paquebot de luxe avec équipage qu’il transforme en de nombreuses pistes de danse et bars, y fait défiler une cinquantaine de dj’s derrière les platines et autant de danseuses pour ambiancer les 2500 trentenaires venus rompre avec leur quotidien. Tous sont prêts à goûter à l’extravagance durant 72 heures non-stop et ont rempli leurs valises avec des tenues les plus originales. Et évidemment, pour tenir la cadence sur les sons electro, certains consomment de la drogue pendant que d’autres sont bien décidés à boire toutes sortes d’alcools jusqu’au bout de la nuit.

Plusieurs croisières à thèmes existent et démarrent de différentes villes des Etats-Unis. Celle que nous suivons dans ce doc part de Los Angeles et va jusqu’à Ensenada au Mexique. Et on découvrira que ces fêtards, venus des quatre coins des USA et de tous milieux sociaux, veulent former une espèce de communauté où, le temps d’une Groove Cruise, il ne règne que fête et amour. Mais le voyage n’est pas toujours rose pour tou.te.s.

Groove Cruise, c'est ce dimanche 29 mai à 20h35 sur La Trois.