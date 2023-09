Bientôt une usine de recyclage de pneus usagés à Baelen

Transformer les vieux pneus en pétrole. C'est, en résumé, l'idée ingénieuse d'une jeune start-up, Risorce. Des investisseurs, dont le holding liégeois Noshaq, y ont injecté 12 millions et demi d'euros afin qu'elle puisse construire une nouvelle usine de recyclage de pneus à Baelen.

Le marché est considérable: plus de 5 millions de pneus usagés sont en effet récoltés chaque année en Belgique. La future usine de Baelen permettra d'en recycler la moitié.

Une alternative aux options actuelles

Bernard van den Wouwer est le patron de l'entreprise Risorce: "Le procédé que nous mettrons en place se propose comme une alternative aux options actuelles qui est de broyer du pneu pour le mettre par exemple sur des terrains de sport ou dans des fabrications de bâtiments" explique-t-il. "Nous, notre approche, c'est qu'on va décortiquer le pneu pour aller sur ses produits de base, c'est-à-dire le caoutchouc qu'on va récupérer sous forme d'huile, de pétrole, et le noir de carbone qui fait que le pneu est noir, on va le récupérer sous forme de poudre. Et à ces deux produits-là, nos clients vont donner une seconde vie avec des nouvelles applications. Un pneu peut redevenir un pneu, et ensuite peut redevenir un pneu, et ainsi de suite... On prolonge donc la vie d'un pneu."

Avantage du procédé développé par cette start-up: il est beaucoup moins polluant que les autres méthodes de recyclage des pneus.

L’usine qui sera construite à Baelen devrait être opérationnelle d’ici la fin de l'année prochaine ou début 2025. Elle permettra la création d’une vingtaine d’emplois.