Bientôt une tournée des stades pour Stromae ?

Dans son dernier des cinq épisodes consacrés au parcours et à la carrière de Stromae (sans oublier les 10 épisodes de notre podcast "L'Effet Stromae") depuis 10 ans avec l’album Racine Carrée, le journal Le Parisien s’intéresse cette fois à l’état de santé du chanteur et à son avenir sur scène après l’interruption brutale de sa tournée en mai dernier.

Le quotidien nous apprend d’abord que "Le musicien voulait continuer ses concerts alors que son médecin lui a conseillé d’arrêter pour ne pas que son état de santé s’aggrave".

Mais surtout, Le Parisien avance que Stromae pourrait reprendre les concerts : "Certains croient savoir que son entourage en parle avec lui”. Mais, si jusqu’à présent Stromae a joué dans de grandes salles et devant un public très nombreux en festivals, il pourrait cette fois repartir sur la route pour une série de concerts dans des stades, histoire de rassembler un maximum de gens en un minimum de temps, ce qui le ménagerait et le fatiguerait moins, et lui permettrait de "finir sa tournée" et “d’envisager la suite de manière positive”.

Les tournées de stades ont la cote, il n’y a qu’à voir dernièrement Harry Styles, Beyoncé, Ed Sheeran…et Taylor Swift en tête (plus de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires!), choisir ce modèle pour réaliser qu’en effet, pour la santé mentale comme pour le portefeuille, ça semble être, pour les artistes, la manière la plus rentable d’effectuer des tournées, et ça l'est sans doute d'autant plus pour Stromae qui pourrait rattraper le montant colossal perdu en annulant sa dernière tournée.