Bientôt une solution au problème de l’angle mort ? La Stib y travaille

Chaque année, en Belgique, on dénombre entre 30 et 50 accidents, souvent graves, où un usager faible est victime de l’angle mort. L’angle mort, c’est cette zone, aux abords d’un véhicule, qui n’apparaît ni dans les rétroviseurs du conducteur, ni dans son champ de vision direct. Quand un cycliste, piéton ou trottinettiste s’y trouve, il est littéralement invisible pour le chauffeur.

Cela fait trois ans que la Stib travaille sur un système destiné à les alerter. Un système discret : quelques leds, à côté des portes d’entrée, qui clignotent en permanence. Si vous voyez la lumière, c’est que le chauffeur, lui, ne vous voit pas.

Le système est en attente d’homologation. Il pourrait être déployé d’ici un an ou deux. Actuellement en phase de test, il a été soumis à quelques cyclistes. Premières réactions : "C’est d’un usage simple et facile à comprendre. Et ça permet de voir exactement où est ce fameux angle mort dont tout le monde parle mais que personne ne parvient à visualiser."

Restera encore, une fois le système installé, à bien expliquer aux usagers le sens précis de ces drôles de petites lumières…