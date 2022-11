Bientôt une giga-usine de batteries électriques en Wallonie ? Le complexe de Seneffe-Manage aura une capacité de 3 GWh par an

Produire des batteries à l’échelle locale est un défi à relever. Il est de taille, mais les États n’ont pas le choix s’ils veulent réaliser une transition énergétique et se diriger vers des énergies moins polluantes.

"La plupart des batteries viennent d’Asie et principalement de Chine. Notre dépendance doit être réduite le plus vite possible, car on ne sait pas de quoi l’avenir sera fait. Il faut que les Etats reprennent le contrôle. Le contexte international aujourd’hui nous montre qu’il faut développer une autonomie à ce niveau-là. D’autant plus que les batteries, selon de nombreux experts, c’est la solution pour transiter vers des énergies plus propres", conclut Frédéric John, co-fondateur de D-Carbonize.

La première giga-usine de production de batteries en Belgique pourrait générer jusqu’à 500 emplois. Si les premières unités apportent des résultats concluants, le groupe ABEE envisage d’étendre son projet ailleurs sur le territoire wallon.