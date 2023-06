Bientôt une déclaration des droits plus simple pour les personnes privées de liberté

Dès l’automne, les zones de police de Bruxelles Nord, de Namur Capitale et de Limbourg Capitale vont remettre aux suspects cette déclaration des droits simplifiée, traduite en 52 langues, en plus du document actuel. Une phase test qui va permettre de vérifier son efficacité. L’étude sera menée durant huit mois par l’UCL et la KUL en collaboration avec des étudiants en criminologie. Si le document simplifié permet bien les améliorations espérées, il remplacera alors la déclaration des droits actuelle dans toutes les zones de police du pays. Cela nécessitera un changement législatif. Il faudra donc attendre au plus tôt l’an prochain voire 2025 pour que ce changement s’applique.