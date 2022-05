Bientôt une connexion Internet haut débit et fiable dans les avions.

Hawaiian Airlines et JSX ont décidé de collaborer avec SpaceX et de faire profiter de leur offre d'accès à internet haut débit par satellites Starlink à leurs passagers. Avec une connexion stable et rapide, ces derniers pourront regarder des films en streaming sur leur ordinateur ou bien encore travailler et s'échanger des fichiers sans le moindre stress. De son côté, Delta Airlines serait actuellement en phase de test.



À l'heure actuelle, les services de WiFi en vol sont déjà assurés par des connexions satellitaires mais en orbite terrestre géostationnaire à plus de 30.000 km de la Terre.

Ceux de Starlink, déployés en orbite basse (550 km d'altitude), permettent une vitesse de connexion bien plus rapide.

La flotte de Starlink compte déjà près de 2.000 satellites, couvrant la majeure partie de la Terre. Et ce n'est qu'un début.

Ce WiFi unique sur le marché aérien pourrait être proposé gratuitement aux voyageurs de Hawaiian Airlines sans se connecter à un portail dédié pour ses vols transpacifiques entre les îles hawaïennes et les États-Unis continentaux, l'Asie et l'Océanie. Les deux compagnies souhaitent en tout cas offrir la meilleure expérience de connectivité au monde disponible dans les airs. Un excellent argument marketing !