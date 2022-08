Bientôt une biographie pour Gary Moore

Gary Moore figure parmi l’un des plus grands guitaristes de l’histoire du rock irlandais. Il quitte définitivement la scène le 6 février 2011.

Et aujourd’hui, on apprend que les fans pourront découvrir son incroyable parcours dans un livre qui rassemble des interviews de la famille, des amis et d’autres musiciens qui l’ont côtoyé comme Ian Paice, Sharon Osbourne, Greg Lake, Glenn Hughes et les membres de Thin Lizzy, dans le livre "Gary Moore : The Official Biography".

Ecrite par Harry Shapiro, cette biographie -validée par les héritiers- sortira le 27 septembre et offrira aussi une vue détaillée sur les instruments sur lesquels il a joué et retracera en profondeur toutes les étapes de la vie de l’artiste.