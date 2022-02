Bientôt un service universel pour le gaz et l’électricité à Bruxelles

Le gouvernement bruxellois veut garantir l’accès au gaz et à l’électricité pour tous, c’est pourquoi il vient d’approuver une réforme du marché de l’énergie. Une réforme très attendue, surtout depuis la hausse du prix de l’énergie, et le risque pour certains de ne plus trouver de fournisseurs. Si elle est approuvée par le parlement, la nouvelle ordonnance instituera notamment une sorte de "service universel" pour le gaz et l’électricité.

Une mesure phare, qui fera de l’énergie un bien de première nécessité. Le texte prévoit que les ménages qui ne parviennent plus à payer leurs factures puissent s’adresser à un fournisseur en dernier recours. Ce fournisseur ne serait plus un fournisseur d’énergie privé mais l’intercommunale Sibelga qui fournirait alors de l’énergie au tarif social, le temps que le client se remette à flot.