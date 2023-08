Et histoire de montrer une fois de plus ce que ces technologies ont dans le ventre, Nvidia a annoncé Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project. Aux manettes, on retrouve 4 équipes habituées à modder HL 2 réunies en un seul studio pour recréer le jeu culte de fond en comble : modèles, textures, lumières, ombres, effets... Les premières images sont assez bluffantes !