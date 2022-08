Bientôt un quatrième centre Adeps à Bruxelles

Un nouveau centre Adeps devrait voir le jour dans les années à venir à Anderlecht, dans le quartier du Scheut, comme nous l’avons appris à bonne source. L’Adeps est cette administration chargée à la fois de promouvoir le sport en Fédération Wallonie-Bruxelles et d’organiser des activités sportives un peu partout sur ce territoire notamment sous la forme de stages. Elle possède déjà 18 centres répartis en Wallonie et à Bruxelles. Trois, rien que dans la région capitale : le centre sportif de la forêt de Soignes, le centre sportif de la Woluwe et celui du quartier de la Roue à Anderlecht.

Celui-ci viendra donc compléter l’offre et devrait voir le jour à proximité de l’athénée Da Vinci.

Cette proximité n’est pas le fruit du hasard car l’idée est bien d’en faire un lieu dont profite aussi le reste du quartier. Le directeur adjoint de l’Adeps Yves Polomé confirme le projet : "Nous allons permettre aux écoles en journée de bénéficier des infrastructures dont elles ont besoin en journée. Celles-ci étant très grandes nous pourrons également les utiliser en journée, ainsi que pour nos stages et nos cycles. Mais aussi, c’est important de le dire, pour des activités qui vont nous rapprocher des jeunes des quartiers. L’idée est qu’il y ait une porosité maximale, avec une approche assez sociale et sociétale".

Si tout va bien, ce nouveau centre Adeps pourrait déjà voir le jour dans 3 ou 4 ans.