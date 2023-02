Bientôt un parking dédié aux camping-cars à Esneux

Esneux disposera bientôt d'un parking aménagé pour accueillir les motor-homes le long de l'Ourthe. Une dizaine de places de stationnement vont être aménagées rue de l'athénée. La commune espère un impact positif sur le tourisme.

En Wallonie, il n'existe que 41 aires pour accueillir les camping-cars, et seule la moitié permet l'accès à l'eau, à l'électricité et à des installations de vidange des eaux usées. Or, il faudrait une aire de ce type tous les 30 kilomètres afin que le maillage soit parfait. C'est la raison pour laquelle la Région wallonne a lancé un appel à projets pour qu'une vingtaine de nouvelles installations puissent voir le jour. Appel à projets auquel a répondu la commune d'Esneux-Tilff.

Eviter le stationnement "à la sauvage"

"Sur cette aire de stationnement, il y aura une dizaine de grands emplacements entièrement équipés, avec électricité, wifi, lumières, caméras de surveillance et une zone de vidange pour les eaux usées", précise Pierre Georis, échevin des affaires économiques. "Cette zone est déjà parfois occupée par des camping-cars mais de manière anarchique. On retrouve des vidanges, toutes sortes de crasses. On veut aussi mettre fin à cette situation".

La future aire de stationnement pour motor-homes se trouve en zone inondable, mais ça n'inquiète pas outre mesure l'échevin des affaires économiques: "Pour l'instant, nous n'avons pas reçu d'avis contraire donc on va lancer le permis et on verra bien ce qui adviendra. Les inondations de 2021 étaient exceptionnelles. Donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de problèmes".

Il s'agira d'un parking payant. L'investissement est de 330 000 euros, subsidiés à 80% par la Région wallonne. Les premiers motor-homes devraient pouvoir s'y installer d'ici juin 2025.