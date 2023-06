Bientôt un parc urbain au centre-ville de Herstal

En plein travaux, on imagine encore mal les aménagements prévus à Herstal dans ce futur parc urbain. Jean-Louis Lefèbvre, le bourgmestre faisant fonction, nous le détaille:"Il y aura une zone de fitness, du skateboard, ou tout simplement des plaines de jeux et de l'agrément, c'est-à-dire des tables de pique-nique ou encore des bancs pour regarder les petits s'égayer sur la plaine de jeux. Il y aura également une halle qui sera l'occasion pour certains de donner des spectacles, et des gradins pour pouvoir profiter de ces spectacles dans de bonnes conditions."

"Cette halle, c'est un vestige du passé industriel glorieux de la Cité des armuriers et nous voulions conserver cette reconnaissance de l'histoire" précise Jean-Louis Lefèbvre.

L'ouverture est prévue pour cet automne

Un coin boisé avec différents espaces verts ainsi qu'une piste nordique de marche et de course de 500 mètres en copeaux de bois sont aussi prévus. Pour le bourgmestre en titre, Frédéric Daerden, ce parc urbain s'inscrit dans le plan de cohésion sociale de la ville. "C'est important dans tous les centres-villes, et notamment à Herstal, d'avoir à côté de notre place communale -qui est une place plutôt minérale- un espace de convivialité, un espace de rencontres, un espace vert."

Le parc urbain Browning devrait être ouvert au public dès l'automne de cette année.