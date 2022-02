Bientôt un nouveau réseau cyclable utilitaire au Pays de Herve

Le réseau proposé par le Gal concerne 8 communes: Herve, Welkenraedt, Plombières, Pepinster, Dison, Aubel, Limbourg et Olne. Un état des lieux a mis en lumière des liaisons cyclables manquantes, notamment pour desservir le parc d’activité des Plénesses: "Il s'agit effectivement du pôle le plus important en termes de déplacements puisqu'il constitue un énorme pôle d'emplois. On a par exemple la liaison Limbourg-Plénesses, Dison-Plénesses, Clermont-Plénesses, toutes des liaisons qui ne sont à l'heure actuelle pas faciles pour les cyclistes."

Le GAL a défini 6 liaisons prioritaires dont l’aménagement représente un certain coût: "Si on réalise toutes les liaisons prioritaires, on est sur un budget évalué à 9 millions d'euros" poursuit Aurélie Remacle. "Il faudra affiner tout ça, et puis, bien sûr, tout ne se fera pas en même temps."

Désormais, le GAL va partir à la recherche de financements, surtout à la Région et au Fédéral qui soutiennent clairement la mobilité douce.