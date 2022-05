Bientôt un nouveau parc urbain à Rixensart

Après la bétonisation, la verdurisation... Un nouveau parc de 40 ares va donc voir le jour à l'extrémité du site des papeteries de Genval, il fera la liaison avec la vallée de la Lasne. La commune à répondu à un appel à projets de la Région wallonne pour créer des parcs urbains, elle a été sélectionnée et elle va donc bénéficier de fonds pour réaliser cet espace vert . Le coût est estimé à quelques 500.000 euros et la commune ne devra prendre en charge que 20% de cette somme . On ne connaît pas encore les détails des plans mais des lignes de force ont déjà été dégagées . Sylvie Van Den Eynde est l'échevine en charge de l'environnement : " L'idée , c'est de rester avec quelque chose de très naturel, il n'y aura pas de plaine de jeux ou de voies carrossables par exemple. Cet espace doit permettre de lutter contre les îlots de chaleur urbains, contre les inondations en gérant les niveaux d'eau et enfin , il s'agira aussi de favoriser la biodiversité. On est sur un site qui est à côté des anciennes papeteries, donc on va réfléchir à la manière de restaurer les sols avec éventuellement des plantes qui pourraient aider à la dépollution si jamais il devait y en avoir"

Côté agenda, une première esquisse du projet sera présentée au jury constitué par la Région wallonne en juin, le feu vert est attendu pour la fin de l'année et l'ouverture au public pour fin 2024.