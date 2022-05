Bientôt un nouveau marquage au sol pour renforcer la visibilité des abords des établissements scolaires

Enfin, la troisième et dernière zone d'éveil signifie la proximité immédiate de l'accès à l'école ou du passage piéton. Elle couvre les 25 mètres de part et d'autre de l'établissement et est matérialisée par un marquage dense des carrés colorés. "L'objectif est de maintenir l'attention des usagers de la route et de les faire ralentir plus tôt. Le message se veut progressif et ascendant, soulignant un danger potentiel par la présence d'usagers vulnérables", indique-t-on au cabinet de la Ministre Valérie De Bue.

Une première ce mardi

L'école fondamentale de Barvaux-en-Condroz (Havelange) est depuis ce mardi la première école à bénéficier de ces nouveaux marquages. D'ici la prochaine rentrée scolaire, plusieurs établissements seront sécurisés en Wallonie. Par ailleurs, l'ensemble des communes qui le souhaiteront pourront bénéficier de ces aménagements avec la réalisation des travaux dans le courant 2023. Ceux-ci seront subsidiés à 80 % par la Région sur les voiries communales.

De 2017 à 2021 en Wallonie, 1888 enfants de 3 à 17 ans ont été victimes d'un accident de la route sur le trajet de l'école, dont 6 tués et 63 blessés grièvement. Les 3-11 ans représentent 41% des enfants victimes de la route aux heures de trajet domicile-école.