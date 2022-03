Bientôt un nouveau et immense rooftop à Liège ! Ces terrasses nichées sur les toits sont tendance mais encore rares en Cité ardente

Avec le retour du beau temps, c'est "the place to be" lorsqu'on veut prendre un peu de hauteur: le rooftop ! Il s'agit de bars/brasseries aménagés sur les toits, très tendance, et qui sont devenus de véritables atouts touristique dans certaines villes.

La Cité ardente va bientôt compter une nouvelle adresse, dès la mi-mai, au sein du nouveau quartier Paradis Express aux Guillemins. Avec ses 450 mètres carrés de terrasse répartis sur deux plateaux, ce rooftop est présenté comme le plus grand de Liège. Accessible au grand public, il sera perché sur le toit du futur hôtel/résidences Yust et proposera une vue panoramique sur la gare et une bonne partie de la ville.

Comme le confirme Louis Claes, manager général du groupe Yust, un rooftop pour établissement horeca, c'est un outil à part entière, qui répond à une véritable stratégie commerciale: "On y attire une autre clientèle. Celle du restaurant de l'hôtel dépense environ 50€ pour son plat et sa boisson. Celle du rooftop est plus jeune, avec un plus faible pouvoir d'achat, le ticket moyen se situe entre 20 et 25€, mais ce sont des clientèles complémentaires. On a aussi remarqué que les rooftops deviennent de plus en plus populaires dans les villes, les investisseurs constatent qu'ils ont une réelle capacité économique et constituent une plus-value pour le bâtiment. En se basant sur d'autres villes comme Anvers, Amsterdam et Londres, on est sûr que ça peut être une énorme valeur ajoutée pour nous et pour la ville"

A Liège, les rooftops sont pourtant des denrées rares: Il y en a un aménagé à l'hôtel Van der Valk Sélys et un autre à la Grand Poste, mais celui-là est réservé à des événements privés.

L'Office du tourisme de la ville de Liège estime d'ailleurs que ces initiatives sont encore trop peu nombreuses pour en faire un véritable atout dans ses campagnes de promotion de la Cité ardente.