Bientôt un McDo au pied de l'autoroute à Wauthier-Braine: la commune accorde le permis

Le collège communal de Braine-le-Château a donné son feu vert à l’implantation d’un McDonald's à Wauthier-Braine. Le restaurant sera situé sur le site de l’ancienne chocolaterie Dolfin, chaussée de Tubize, en contrebas du viaduc de l’autoroute.

Ce projet a suscité de nombreux réactions négatives (et quelques avis positifs) lors de l’enquête publique, y compris de part de la commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité. Une pétition contre l'ouverture du restaurant à cet endroit a même recueilli 375 signatures.

Mais le collège a donc finalement octroyé le permis, en répondant aux remarques et craintes exprimées par sa population. Il considère par exemple "qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la qualité de la nourriture proposée par cette enseigne ni sur son modèle économique et social", ou "qu'un tel restaurant participe à la diversification de l'offre et intéresse une clientèle vaste et variée, qu'elle soit ponctuelle ou régulière et qu'il est peu vraisemblable que cette clientèle déserte définitivement et en masse les commerces de bouche locaux de qualité".

Le collège estime également que les nuisances sonores et olfactives seront quasiment nulles, que ce restaurant va créer de l’emploi (y compris des jobs étudiants pour les jeunes de la commune) et que la minéralisation du site sera moindre par rapport à la situation antérieure.