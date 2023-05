Bientôt un gyrophare vert pour les pompiers volontaires.

Les pompiers volontaires sont de garde à domicile. Une fois contactés pour une intervention urgente, ils doivent rejoindre la caserne le plus rapidement possible. Ils effectuent ce déplacement avec leur véhicule personnel et doivent évidemment respecter toutes les règles de circulation en vigueur.

Jusqu’à présent, lors de leur trajet vers la caserne, aucun signe distinctif ne permet aux usagers de la route de savoir que ces volontaires sont en route pour une intervention urgente. Or, quelques minutes peuvent se révéler cruciales. Un feu de courtoisie vert installé sur le tableau de bord du véhicule devrait informer les autres usagers et les inciter à céder le passage, par courtoise et par sens civique car ce gyrophare n’aura pas de nature contraignante.