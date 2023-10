Bientôt un duo entre Jean-Jacques Goldman et Vitaa ?

Alors qu’elle envisage une pause dans sa carrière solo, Vitaa ne ferme pas la porte à une collaboration avec d’autres artistes. Elle a récemment évoqué un possible duo avec Jean-Jacques Goldman, avec qui elle rêverait de travailler et qui ne serait pas fermé à une collaboration.

Le sixième album solo de Vitaa, intitulé Charlotte, pourrait être le dernier. C’est ce qu’elle a fait comprendre lors d’une interview accordée au journal Le Parisien, dans lequel la chanteuse exprime son désir de ralentir le rythme.

Mère de trois enfants, elle consacre énormément de temps à la création de ses albums et souhaite plus se concentrer sur sa vie personnelle après une carrière de 15 ans faite de hauts et de bas.

"Le processus de création me prend énormément de temps. Je ne suis pas une interprète qui arrive en studio et à qui on donne une super-chanson. Cela me prend un an et demi pour faire un album. Et être une maman à plein temps, c’est compliqué", explique-t-elle.

J’ai vécu des grands succès et des échecs, et c’est ce qu’il y a de plus fort dans une carrière, de construire dans la longévité.

Mais si la suite de sa carrière solo semble se mettre entre parenthèses, Vitaa ne s’interdit pas pour autant de continuer à collaborer avec d’autres artistes. Notamment un nom en particulier, lui aussi en retrait depuis longtemps, dont elle a glissé une allusion au Parisien : Jean-Jacques Goldman.

"J’ai très envie d’écrire pour les autres. J’ai eu le privilège d’échanger avec Jean-Jacques Goldman tout l’hiver, il est tellement adorable et d’une telle simplicité. Comme moi, il doute", raconte-t-elle.

Et selon ses déclarations, il n’est pas impossible qu’un duo existe un jour : "j’adorerais travailler avec lui. Il m’a dit qu’il aimerait aussi. Peut-être qu’un jour on le fera, sur un titre."