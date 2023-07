Bientôt un "délai maximum" pour la formation des gouvernements fédéraux ? Certains partis y pensent

L’idée, côté Verts, serait de passer à une phase qui donnerait plus de pouvoir à la Chambre, aux chefs de groupes, pour tenter de débloquer la situation, avec au final l’épée de Damoclès d’une possible motion de dissolution votée par la Chambre elle-même. Contrairement à Israël ou à l’Espagne, une majorité parlementaire pourrait toujours empêcher la convocation de nouvelles élections s’il y a encore de l’espoir que les négociations aboutiront, avec 1 ou 3 mois supplémentaires, avant un nouveau vote. Et ce ne serait alors que, s’il n’y a pas de majorité pour maintenir la formation, le Roi dissoudrait la Chambre et de nouvelles élections auraient effectivement lieu. Via les règles de la Chambre, la seule chose à faire serait de modifier le règlement intérieur de manière que la Chambre elle-même puisse rédiger une motion de dissolution.

Voilà un nouveau mécanisme imaginé par Ecolo et Groen. "Notre proposition conduit à plus de démocratie parlementaire et évite des négociations prolongées sans perspective de solution", déclare Kristof Calvo. "En tout cas, il est sain de donner au Parlement la possibilité de proposer une motion de dissolution. Si vous faites cela avec un calendrier fixe pendant la période de formation, vous avez également une forme de date limite. Nous faisons délibérément cette proposition parce que les règlements peuvent être modifiés rapidement. Grâce à cette approche, il y a déjà une échéance souple lors de la formation fédérale qui commence après les élections du 9 juin 2024. Cela pourrait bien être nécessaire". Ses contradicteurs disent déjà que chefs de groupe ou présidents de partis, les négociateurs seraient au final les mêmes, sans vraie garantie de réussite donc. A voir…

Dans les prochains mois, chaque parti viendra avec ses propositions : on pourrait ajouter choix d’une coalition par l’électeur, formation automatique d’un gouvernement fédéral à partir des exécutifs régionaux ; tout sera sur la table. A la recherche d’une majorité pour être adopté.