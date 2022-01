Bientôt tous myopes ? Ce trouble de la vision est en forte augmentation dans le monde

Après l’Asie, la myopie se développe à bas bruit dans tous les pays développés et pourrait toucher la moitié de la population mondiale dans 30 ans, dont 10% très sévèrement, alertent des experts qui appellent à en faire un enjeu de santé publique.

Ce trouble de la vision est lié à un allongement excessif de l’œil (une distance entre la cornée et la rétine trop importante) qui entraîne une vision floue au-delà d’une certaine distance.

Quand elle est forte, au-delà de -6,00 dioptrie, c’est une maladie qui augmente le risque de différents dommages (décollement de rétine, glaucome, cataracte précoce…) pouvant altérer la vue définitivement.

"Aujourd’hui, 40% de la population est myope, avec 5 à 10% de myopes forts", a alerté lors d’une conférence de presse Ramin Tadayoni, chef de service d’ophtalmologie à l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild.

"Ces deux proportions sont en augmentation et, surtout, il y a de plus en plus d’enfants myopes", a-t-il relevé.