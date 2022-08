Bientôt sept centres d'hébergement pour les réfugiés ukrainiens en Province de Luxembourg et celui de Vielsalm est déjà opérationnel

Une nouvelle étape dans l'accueil des réfugiés ukrainiens. En Province de Luxembourg, les services du Gouverneur, Olivier Schmitz, ont répertorié, 7 centres qui pourraient prochainement ouvrir 343 places pour héberger des familles ukrainiennes. Il s’agit de l’ancien centre pour demandeurs d’asile de Beho (Gouvy), du centre de vacances Le terme à Herbeumont et l’hôtel Le Saint-Hubert, à Saint-Hubert où des travaux de conformité se terminent. Des travaux sont aussi en cours au centre de vacances Kaléo à Bastogne, au Moulin de Godinval à Remoiville (Vaux-sur-Sûre) et à l’ancienne maison de repos Le Refuge à Marbehan. Mais, un premier centre est déjà opérationnel à Provedroux dans la commune de Vielsalm. Il peut héberger jusqu’à 35 adultes et 10 enfants. L’ancien home de Provedroux est propriété du CPAS de Vielsalm et la commune a décidé de mettre à disposition du personnel d’encadrement dès ce 2 août. Un toutes-boîtes a été distribué dans le village de Provedroux pour expliquer la démarche. Pour les autres centres d’hébergement, il faut attendre que la Région Wallonne ait finalisé un marché public pour leur encadrement. " La volonté des autorités régionales ", explique le Gouverneur Olivier Schmitz, " c’est de venir en soutien aux nombreuses familles qui continuent à héberger des réfugiés ukrainiens. Mais dans certaines circonstances, ça devient difficile, soit parce que c’est les vacances, soit parce que les familles ont moins de disponibilités. Ces nouvelles structures viennent, en quelque sorte, ajouter une solution différente et puis une solution à plus longs termes pour des familles de réfugiés qui vont s’installer, apprendre le Français, trouver un travail, les enfants aller à l’école, dans l’attente d’un retour ou d’une location privée sur notre territoire ! "