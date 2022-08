Bientôt sept centres d’hébergement pour les réfugiés ukrainiens en Province de Luxembourg

Il s’agit de l’ancien centre pour demandeurs d’asile de Beho (Gouvy), du centre de vacances Le terme à Herbeumont et l’hôtel Le Saint-Hubert, à Saint-Hubert où des travaux de conformité se terminent. Des travaux sont aussi en cours au centre de vacances Kaléo à Bastogne, au Moulin de Godinval à Remoiville (Vaux-sur-Sûre) et à l’ancienne maison de repos Le Refuge à Marbehan. Un premier centre est déjà opérationnel à Provedroux dans la commune de Vielsalm. Il peut héberger jusqu’à 35 adultes et 10 enfants. L’ancien home de Provedroux est propriété du CPAS de Vielsalm et la commune a décidé de mettre à disposition du personnel d’encadrement dès ce 2 août.