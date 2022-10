Bientôt possible de consulter les jugements sur votre ordinateur, tablette ou smartphone : le Parlement donne son feu vert

La numérisation des dossiers judiciaires et la publication prochaine sur internet des jugements et arrêts permettra un gain de productivité pour l’ensemble du processus judiciaire.

Moins de déplacements, rapidité dans la communication des décisions de justice, le temps gagné devrait permettre de se concentrer sur l’essentiel: le fond de l’affaire.

Magistrats des cours et tribunaux et avocats pourront consulter plus rapidement les jugements qui peuvent concerner des affaires qu’ils ont à traiter et cela quel que soit le domaine concerné : pénal, civil, social ou économique.

La nouvelle organisation permettra également de fluidifier le travail en aval dans des greffes de plus en plus sollicités en raison de l'extension des domaines du contentieux.

Se concentrer sur l’essentiel, le fond de l'affaire traitée

Jusqu’ici seuls les juridictions administratives comme le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel publient leurs décisions en ligne.

