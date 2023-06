Bientôt plus de compétition foot entre Flamands et Wallons en dehors du monde pro ?

Pour l’entraîneur liégeois, outre un paysage francophone footballistique qui sera encore plus clivant (les puissants d’un côté, les autres, dans une lutte plus régionale), il existe au moins trois arguments pour ne pas se précipiter.

Primo, le calendrier de mise en place.

" Les clubs entendent parler de la réforme de manière un peu plus concrète depuis la fin mai, début juin et ils doivent déjà se positionner en une grosse dizaine de jours. Imaginons que la refonte du championnat débouche sur quatre descendants de D2 vers la D3, il y aurait alors lieu par exemple de préparer un noyau de joueurs encore autrement plus compétitif. Tout le monde n’a pas les mêmes moyens pour le faire. "

Secundo, les équipes U23.

On peut imaginer que la réforme est d’autant plus appréciée par la Ligue Pro qu’elle doit trouver de la place pour incorporer, à un moment donné d’autres équipes U23 dans les championnats amateurs de séries nationales.

A court terme, même si cela demande du budget supplémentaire, Eupen, le RWDM, Liège, le RFB, la Raal, Virton, par exemple auront envie d’inscrire leur formation à ces niveaux aussi.

" Gare aux promesses compliquées à tenir quand même. La saison prochaine par exemple, il n’y aura plus que les U23 de l’Union en D2 acff. La manne totale de 200.000 € apportée avec aussi le concours de Seraing sera, par la force des choses, et malgré une augmentation de 25.000 € à venir presque divisée par deux et toujours à répartir en 17 clubs. C’est donc 50% de rentrées en moins via les U23 pour les D2 en 2023-2024. Quid de l’avenir ? Des matches et les déplacements en plus, cela coûte. "

Tertio, les zones d’ombre.

" On ne sait pas à combien se jouerait la nouvelle N1 francophone, combien de descendants, puis quid en D2 et D3 acff ? Je me demande aussi pourquoi les D3 n’ont pas été invitées à cette réunion namuroise. Dès l’instant où elles risquent peut-être d’être impactées, leurs avis comptent, non ? "

Tout le monde ne partagera pas la même vision des choses. Un certain nombre (Exemple, la Raal, Namur, Mons, Tubize-Braine) part avec moins d’a priori. On attendra donc avec une certaine curiosité l’orientation des votes francophones.

La V.V et la Ligue Pro souhaitent finaliser dans la direction d’une régionalisation de la N1.

La voix, éventuellement négative des clubs de la Sixième province de l’ACFF (N1, D2 et D3) pourrait-elle les empêcher d’avancer ?