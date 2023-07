Bientôt plus de catastrophes naturelles à cause du réchauffement climatique ? La réponse des scientifiques

Si le manque d’eau est problématique, les pluies torrentielles causent elles aussi de grands ravages. Les inondations qui ont frappé la Belgique en juillet 2021 le montrent bien, et malheureusement, il est fort probable que de tels événements soient amenés à se reproduire plus régulièrement dans les années à venir. C’est en tout cas ce qu’a révélé une étude menée par une équipe internationale de 39 chercheurs. Or, ces fortes pluies peuvent provoquer des dégâts matériels et humains inouïs, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de crues éclair, soit une montée très rapide et puissante du niveau de l’eau. Rapides et imprévisibles, ces dernières détruisent tout sur leur passage et font plus de victimes par an que les ouragans, les tornades et la foudre réunis.