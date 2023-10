Bientôt plus d’étoiles dans le ciel ?

D’ici 20 ans, les étoiles pourraient ne plus être visibles de la Terre à cause de la pollution lumineuse. Pourquoi ?

Ces dernières années, l’éclairage traditionnel dans les villes et sur les autoroutes est massivement remplacé par des lumières LED. Un système d’éclairage qui permet éclairer dans toutes les couleurs et qui consomme très peu d’électricité.

Le ciel est donc de moins en moins noir et les étoiles de moins en moins visibles. C’est ce qu’on appelle la pollution lumineuse.

Pour limiter ou supprimer cette pollution lumineuse, on pourrait éteindre la nuit toutes les lumières inutiles. Comme les lampadaires des routes et autoroutes quand la plupart des gens dorment, les panneaux publicitaires, les parkings, les bureaux vides dans les buildings et les vitrines de magasins. On pourrait aussi installer des éclairages intelligents et respectueux de l'environnement nocturne dès que c'est possible.

Pour pouvoir encore admirer les étoiles dans le ciel, il faudrait donc éclairer uniquement quand c'est nécessaire.