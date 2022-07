Bientôt les vacances ? Les voyages en car attirent de plus en plus de nouveaux voyageurs

"Cet été, tout le monde a décidé de partir en vacances et les chiffres sont exceptionnels" déclare le porte-parole de Flixbus. La compagnie allemande compte étendre son activité de 30% par rapport à mai et juin, deux mois qui étaient déjà très bons. "Nous allons rajouter une vingtaine de véhicules sur le réseau belge et multiplier les fréquences, plus d’allers-retours". De quoi transporter les Belges en Belgique et en Europe. "La clientèle est évidemment aussi européenne, qui apprécie les séjours en Belgique". Même écho chez Bla-Bla Car, le concurrent français : "Nous étendons notre réseau de 20% en plus par rapport à 2019", affirme le porte-parole de la compagnie française, "et ce n’est que le début de la saison".

Une nouvelle clientèle prend le bus, celle qui avant prenait l’avion ou la voiture et qui préfère maintenant se tourner vers une solution de transport moins onéreuse. Et puis, tant Flixbus que Bla-Bla Car constatent l’arrivée d’une clientèle qui prenait les trains "Izy", des trains "low cost" qui ont été supprimés récemment. "Conséquence, cet été, une trentaine d’allers-retours par jour sont proposés entre Bruxelles et Paris, destination forte. Et nous ne répercutons pas la hausse des carburants sur le prix des billets de bus car notre stratégie pour l’instant est de pratiquer des prix très bas", précise le porte-parole de Flixbus. Même politique de prix le plus bas possible chez Bla-Bla Car : "Chez nous, vous pouvez réserver pour le jour même, les voyageurs peuvent se décider jusqu’à la dernière minute".