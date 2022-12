Bientôt les fêtes : et si on parlait coup de cœur ?

Dès les premières pages de ce roman, on sent que tout va se jouer dans un huis-clos oppressant, le nez sur la montagne, entre un père dont l’Alzheimer commence à s’installer, son fils qui vit auprès de lui et sa fille, qui a passé sa vie à le fuir. Isabelle, la narratrice (du moins l’est-elle la majeure partie du livre, mais chacun des trois personnages s’empare du "je" à un moment donné) a une tendresse énorme pour son frère, Olivier, même si elle a plus souffert que lui encore du manque d’amour de leur père.

Avant que celui-ci, guide montagne au regard dur et au caractère ombrageux, ne glisse définitivement dans le silence, le frère et la sœur vont réussir à le faire parler, à ouvrir la terrible boîte noire de sa vie. Ils vont découvrir les secrets enfouis depuis trop longtemps, liés à une jeunesse volée. Une trame somme toute assez classique pour ce roman percutant, dont la narratrice passe de la crainte à la stupeur et de la compassion à la paix.