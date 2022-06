Bientôt le nouvel album de Peter Gabriel ?

C’est au media OuestFrance en mars dernier que le batteur Manu Katché a annoncé le nouvel album de Peter Gabriel.

A la question " Travaillez-vous sur d’autres projets ? ", il a répondu " :Je vais sortir un nouvel album avec Peter Gabriel en fin d’année et nous ferons une tournée aux États-Unis et en Europe en 2023. "

A un autre moment de l’interview, il lui a été demandé quelle rencontre professionnelle a été la plus marquante , Manu Katché a alors répondu " Celle avec Peter Gabriel dans les années 80 puisque ça a fait exploser ma carrière. Je jouais à l’époque avec son bassiste pour une artiste française (Catherine Lara) et c’est lui qui m’a recommandé auprès de Peter Gabriel. Il a apprécié ma formation classique et le fait que je jouais du rock. On a enregistré l’album So et ça a été le début de toutes mes autres collaborations avec des artistes internationaux. "

Cela fait deux décennies que les fans de Peter Gabriel attendent un nouvel album solo de compositions originales. C’est en effet en septembre 2002 que sortait UP.

Manu Katché a aussi confirmé la présence du guitariste David Rhodes et du bassiste Tony Levin. Le titre de travail de ce futur album est I/O.

De son côté, Peter Gabriel avait confirmé l’information au magazine italien SPECCHIO , postant aussi des photos de lui, en compagnie de Tony Levin, David Rhodes et Manu Katche aux Real World studios.