Bientôt le Airbnb des bornes de recharge pour voitures électriques ?

Une question se pose dès lors : ce système n’est-il pas inégalitaire vis-à-vis des personnes n’ayant pas la possibilité d’installer une borne ou n’ayant pas de véhicule électrique ? Amélie Pans préfère se projeter à long terme et affirme que l’avenir reste la voiture électrique et que tout le monde devra y passer. A l'avenir, "cela permettra justement aux personnes qui n’avaient pas la possibilité de charger leur véhicule chez eux avant de pouvoir le faire à plus d’endroits et à des prix plus démocratiques ".



Car, le tarif de l’électricité aux bornes publiques est plus élevé que celui chez les privés. Ce dernier dépend du contrat de gestion d’électricité de chaque particulier.

Mais des particuliers qui chargent chez d’autres particuliers et payent les kilowattheures consommés cela existe déjà. Cependant, légalement, on ne peut pas vendre son électricité à d’autres particuliers. Romain Denayer de chez EV Belgium, la Fédération des acteurs de l’électromobilité explique : "Pour tout ce qui est de mise à disposition de bornes privées au public, nous pensons que ce n’est pas la meilleure solution aujourd’hui. Premièrement, parce qu’il y a un cadre légal qui n’est pas clair et qui pourrait changer. Ensuite, car, selon nous, il existe déjà plusieurs autres solutions. Il y a des bornes publiques en rue, des bornes rapides quand on fait des plus longs trajets et des bornes semi-publiques, comme celles sur des grands parkings". Le projet est intéressant, mais ne le convainc donc pas totalement. Il affirme également que le nombre d'applications à disposition des utilisateurs de voitures électriques est déjà conséquents.

Il ne s’agit pour le moment que d’une idée qui vise à anticiper les évolutions futures du marché et à établir un cadre législatif avant-gardiste. L’idée de la conseillère communale a été présentée au concours Yes You Can Bruxelles. Si elle est retenue, elle sera ajoutée au programme politique du MR de sa commune lors des élections de 2024.