Bientôt la troisième phase de la revitalisation du centre-ville d’Andenne

C’est la promenade des ours, entre deux rangées d’immeubles à appartements avec rez-de-chaussée commercial, qui relie ces deux lieux. "Avant, il y avait à la place de la percée, une rangée de maisons dont la générale de banque en plein milieu du jeu de quilles, nous explique Claude Eerdekens. Le centre a maintenant un nouveau look, c’est plus fluide, et le commerce est plus dynamique qu’en 2008". Un constat que nous ont confirmé plusieurs commerçants.

Quand le projet démarre en 2008, la ville acquiert les bâtiments qu’elle souhaite démolir. Le marché public est lancé, un consortium de constructeurs l’emporte et assure ensuite démolitions et constructions. "Nous n’avons pas vendu le terrain qui nous appartenait. Nous avons utilisé la technique de la renonciation à un droit d’accession. Cela signifie qu’on met le terrain à disposition, l’entreprise construit les bâtiments et lorsqu’ils se vendent chez le notaire, la ville vend la quote-part de terrain à l’acheteur et le promoteur vend ce qu’il a construit sur le terrain communal. Cette technique permet d’éviter de mobiliser des fonds pour l’acquisition d’un terrain et au fur et à mesure, en fonction d’une clé d’indexation, nous touchons un capital appréciable sur la durée".

La phase II du projet de revitalisation du centre-ville, qui a démarré en 2008, touche à sa fin. Reste la phase III, qui devrait relier le Phare (près du terrain de football) à la rue Frère Orban.