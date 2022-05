Bientôt la fin des voitures roulant au gaz sur les routes belges ?

Le CNG, un temps présenté comme le carburant de l’avenir, voit ses jours désormais comptés. Malgré les encouragements de nombreux politiciens pour son développement, cette alternative plus écologique que l’essence et au diesel peine à trouver son public. Aujourd’hui, ce gaz naturel comprimé, très bon marché dans le passé, a grimpé en prix, hormis pour le biogaz qui maintient des niveaux plus raisonnables. Cette augmentation conséquente au niveau du coût ne le rend plus intéressant par rapport aux autres carburants. Souffrant déjà d’un déficit de notoriété depuis ses débuts, le CNG pourrait donc bien disparaître totalement du marché automobile dans les années à venir.