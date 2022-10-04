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Чи  настане кінець випробувань на тваринах? | Bientôt la fin des tests sur les animaux?

hier à 11:00Temps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

4 жовтня відзначається Всесвітній день захисту тварин. Ми розглядаємо делікатну тему: лабораторні досліди.

 

Бельгійський міністр наукових досліджень Валері Глатіньї, хоче заборонити ці тести.

Федерація Валлонія-Брюссель щойно виділила 1 мільйон євро на рік університетам для розробки альтернативних методів експериментів. Мета на даний момент: не виключити тестування на тваринах, а максимально скоротити його.

 

У лабораторіях UCL, наприклад, ми починаємо використовувати "біопринтери". Ці дуже дорогі машини (кожен коштує майже 200 000 євро…) відтворюють живі клітини у трьох вимірах. Це дає змогу перевіряти дію певних препаратів на моделях тканин: отже, це реальна альтернатива дослідам на тваринах. Говорять про те, що завдяки цій технології вдасться зменшити їх на 30-50%! UCL має намір придбати нові машини, враховуючи хороші результати, які вони дають.

 

Але все одно 3D-принтери мають свої межі. Деякі тести наразі неможливо "замінити". Як тільки необхідно спостерігати за взаємодією між різними органами, наприклад, все одно необхідно вдаватися до дослідів на тваринах.

У Бельгії щороку для наукових експериментів використовують майже 450 000 тварин.

 

©Adam Gault

Bientôt la fin des tests sur les animaux ?

 

C’est la journée mondiale des animaux ce 4 octobre. On se penche sur un sujet délicat : les expériences en laboratoires.

 

La Ministre de la recherche scientifique Valérie Glatigny souhaite en effet bannir ces tests. La Fédération Wallonie-Bruxelles vient ainsi de débloquer 1 million d'euros par an pour que les universités développent des méthodes d'expérimentations alternatives. Objectif pour le moment: non pas supprimer les tests sur les animaux, mais les réduire au maximum.

 

Dans des laboratoires de l’UCL, par exemple, on commence à utiliser des " bio-imprimantes ". Ces machines, très coûteuses (chacune vaut près de 200 000 euros…) reproduisent des cellules vivantes en trois dimensions. Cela permet de tester l’action de certains médicaments sur des modèles de tissu: une vraie alternative, donc, aux expérimentations animales. On parle d’arriver à les réduire de 30 à 50 % grâce à ce type de technologie ! L’UCL compte acheter de nouvelles machines, vu les bons résultats qu’elles produisent.

 

Mais attention tout de même…les imprimantes 3D ont leurs limites. Certains tests ne peuvent pas être " remplacés " pour le moment. Dès qu’il faut observer les interactions entre différents organes, par exemple, il faut encore recourir à des expérimentations animales.

En Belgique, près de 450 000 animaux sont utilisés chaque année pour des expériences scientifiques.

 

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