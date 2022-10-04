Чи  настане кінець випробувань на тваринах? | Bientôt la fin des tests sur les animaux?

4 жовтня відзначається Всесвітній день захисту тварин. Ми розглядаємо делікатну тему: лабораторні досліди.

Бельгійський міністр наукових досліджень Валері Глатіньї, хоче заборонити ці тести.

Федерація Валлонія-Брюссель щойно виділила 1 мільйон євро на рік університетам для розробки альтернативних методів експериментів. Мета на даний момент: не виключити тестування на тваринах, а максимально скоротити його.

У лабораторіях UCL, наприклад, ми починаємо використовувати "біопринтери". Ці дуже дорогі машини (кожен коштує майже 200 000 євро…) відтворюють живі клітини у трьох вимірах. Це дає змогу перевіряти дію певних препаратів на моделях тканин: отже, це реальна альтернатива дослідам на тваринах. Говорять про те, що завдяки цій технології вдасться зменшити їх на 30-50%! UCL має намір придбати нові машини, враховуючи хороші результати, які вони дають.

Але все одно 3D-принтери мають свої межі. Деякі тести наразі неможливо "замінити". Як тільки необхідно спостерігати за взаємодією між різними органами, наприклад, все одно необхідно вдаватися до дослідів на тваринах.

У Бельгії щороку для наукових експериментів використовують майже 450 000 тварин.