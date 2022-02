Bientôt la fin des sandwiches de midi pour les sinistrés de Trooz, mais la Croix-Rouge maintient ses points d’accueil

A Trooz, la distribution de sandwiches aux sinistrés sur le temps de midi s’arrêtera le 15 février.

Ces sandwiches étaient distribués par la Croix-Rouge mais payés par la commune de Trooz. C’est cette dernière qui a décidé de stopper la distribution. Les repas chauds du soir sont, eux, maintenus. Le point d’accueil chauffé demeure aussi, tout comme les 18 autres que la Croix-Rouge a installés dans toute la zone sinistrée dans le cadre de son plan d’action.

Si la distribution de sandwiches à midi va s’interrompre, c’est parce que les besoins ont changé.

Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique, relève : "Il y a de moins en moins de gens le midi dans les points d’accueil pare que les gens ont repris une vie un peu normale. Ils recommencent à travailler et ils ne sont pas vraiment chez eux le midi. Par contre, les repas chauds le soir, ça continue, puisque les gens n’ont pas encore tous la possibilité de cuisiner chez eux.".

Le constat est le même dans d’autres communes. "Progressivement, il y a moins de fréquentation. Par contre, il est toujours nécessaire d’avoir ces points d’accueil parce que c’est une importante aide aussi au niveau du psychosocial et au niveau de l’administratif.", explique Nancy Ferroni.

La Croix-Rouge maintient donc ses points d’accueil tout en préparant la suite : "On ne va pas quitter les lieux du jour au lendemain. Nous avons reçu un gros montant de dons qui nous permet de faire ce plan à huit mois. Après les huit mois, il n’y aura peut-être plus de budget ou il en restera un peu, on va s’adapter autrement : les points d’accueil vont disparaître progressivement mais les services vont continuer dans nos "Maisons Croix-Rouge" qui vont développer leurs activités pour aider toutes les personnes sinistrées qui auraient encore besoin d’aide. On estime qu’on va être là pour aider les gens dans une très longue durée, plusieurs années probablement."