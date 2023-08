Bientôt la fin des articles journalistiques sur Facebook ? Meta commence à bloquer les infos sur ses plateformes au Canada

La première levée de boucliers est venue de Radio Canada, le média public canadien. "Les personnes vivant au Canada qui utilisent ces plateformes pour trouver et consulter des contenus d’information sur leur pays ne voient plus sur leur fil d’actualité que des sources d’information non vérifiée, a déploré la direction de Radio Canada dans un communiqué. Par conséquent, […] La décision de Meta de bloquer l’accès des Canadiens et des Canadiennes à des sources locales d’information vérifiée et digne de confiance est irresponsable et constitue un abus de sa position dominante dans le marché."

Pourquoi Meta a-t-il pris cette décision ?

Meta s’est défendu d’encourager la désinformation en retirant les contenus journalistiques de ses plateformes. "Nous continuerons à lutter contre la 'mésinformation', notamment grâce au plus important réseau mondial de vérification des informations pour toutes les plateformes en collaborant avec plus de 90 vérificateurs tiers indépendants partout dans le monde qui examinent et évaluent la mésinformation virale dans plus de 60 langues. Ainsi, nous continuerons à vérifier le contenu qui demeure accessible au Canada."

L’entreprise américaine précise avoir répété "à maintes reprises" que pour se conformer au projet de loi C-18, "le contenu partagé par les médias d’information, y compris les éditeurs de presse et les radiodiffuseurs, ne serait plus accessible aux utilisateurs de Facebook et Instagram au Canada." Autrement dit, Facebook ne peut pas payer ce que lui impose cette nouvelle loi.

Le monde politique canadien, qui est à l’origine de la loi s’est aussi indigné de l’annonce de Meta. La ministre canadienne du Patrimoine, Pascale St-Onge, a qualifié la décision d'"irresponsable". "Les géants du web préfèrent bloquer l’accès aux nouvelles pour leurs utilisateurs au lieu de payer leur juste part pour le travail des médias", a-t-elle déclaré.

Une presse libre et indépendante est fondamentale pour notre démocratie, et les Canadiens s’attendent des géants du web qu’ils respectent la loi dans notre pays. Le monde entier observe le Canada, car d’autres pays envisagent d’adopter une législation similaire pour relever les mêmes défis.

Pascale St-Onge, ministre canadienne du Patrimoine.

Et de fait, le Canada n’est pas le seul pays concerné par ce genre de conflit avec les géants du net.