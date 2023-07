Bientôt la fin des abattages d’animaux sur le site des… Abattoirs d’Anderlecht

Pourtant le potentiel du site en matière de commerce de viande reste important, selon Paul Thielemans. "Nous avons ouvert notre marché couvert, le Foodmet, il y a quelques années ici dans un tout nouveau bâtiment. Il compte une ferme suspendue sur son toit et surtout 17 boucheries qui attirent chaque week-end environ 50.000 clients. Ces boucheries complètent le circuit court actuel sur place puisque des grossistes amènent les animaux vivants pour les faire abattre ici, avant de les découper et de transformer la viande dans leurs ateliers aux alentours. A l’avenir, il ne resterait donc plus ici que les ateliers de découpe et de transformation de viande qu’on souhaite accueillir à l’avenir dans le nouveau bâtiment en cours de construction, la Manufakture. A voir si cette activité pourra se maintenir et être rentable parce que les grossistes qui transforment et vendent ensuite la viande pourraient décider de quitter notre site ici à Anderlecht pour se rapprocher des lieux d’abattage, si on n’abat plus ici ou ailleurs à Bruxelles après 2028. Ou même encore plus tôt. Il y a un risque".