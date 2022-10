Bientôt la disparition de l’ours polaire ?

Selon une association de défense de l'environnement, l’ours polaire pourrait disparaitre très rapidement de la surface de la terre. Pourquoi ?

Avec le réchauffement climatique, l'Arctique se réchauffe quatre fois plus rapidement que le reste du monde. Ce qui pose un gros problème pour l’ours polaire qui attend le retour du froid et de la glace pour se nourrir.

En effet, tant que la banquise ne s’est pas reformée, l’ours polaire n'a plus accès à ses proies. S’il n’a pas besoin de manger tous les jours, l’ours polaire doit jeuner pendant des périodes de plus en plus longues. Ce qui met sa survie en danger.

Il y a de moins en moins d’ours polaires depuis les années 80. Aujourd’hui, il reste seulement entre 20.000 et 25.000 ours polaires dans le monde.