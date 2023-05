Bientôt l’été : tous les bons conseils pour voyager à vélo en famille

Si le vélo est devenu une évidence pour certains voyageurs, il s’impose désormais aussi en famille avec des enfants. À condition d’être bien organisé.es ! Camille Boiardi-Franchi et Jeanne Lepoix, passionnées de vélo, expérimentées et jeunes mamans, réinventent la route pour les tribus cyclotouristes et offrent une autre vision du voyage à vélo, de la grossesse à l’autonomie de l’enfant. Elles publient À vélo en famille. Voyager avec sa tribu (d’) à bord.