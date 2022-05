Bientôt l’été et l’Horeca manque toujours de personnel

Une affiche sur la porte du restaurant namurois le Myconos annonce la couleur : "Le restaurant recherche pour renforcer son équipe…" Ouverte 7 jours sur 7 depuis 36 ans, cette institution est désormais contrainte de fermer un jour et demi par semaine. Les clients sont pourtant de retour, mais il faut adapter les horaires, faute de personnel. Et il ne s’agit pas d’une exception. A Jemeppe-Sur-Sambre, Laurent Sneessens ne compte plus ses heures. Faute de personnel, ce traiteur n'a pas d'autres choix que de refuser certaines prestations le week-end. Et en semaine, il assure lui-même le travail d'une employée malade qu'il ne parvient pas à remplacer.

Hôteliers, patrons de bar ou traiteurs, ils sont nombreux à chercher de nouveaux collaborateurs pour assurer le travail qui ne manque pas. Depuis le début de l’année, le Forem a publié plus de 6000 offres d’emploi dans l’Horeca. Un quart d’entre elles recherchaient des commis de cuisine. L’office public wallon recense encore aujourd'hui environ 1500 offres à pourvoir. Commis, équipiers polyvalents, serveurs et cuisiniers sont toujours recherchés constate Thierry Ney, Directeur de la communication. Pour tenter de convaincre les demandeurs d’emploi, Le Forem a organisé 13 jobdays, c’est-à-dire des rencontres entre l’entreprise et le candidat, partout en Wallonie courant mars et avril.