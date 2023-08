Forcément, après plus de 6 ans et demi, les joueurs se disent que l’annonce d’une nouvelle console ne devrait plus tarder. D’autant plus que, depuis que Nintendo a choisi de ne plus concurrencer Sony et Microsoft sur le plan des graphismes, la puissance de la Switch devient petit à petit datée.

Et côté jeux, le planning pour l’année prochaine est plutôt maigre, laissant penser que les développeurs travaillent sur d’autres choses… Pourtant, d’un point de vue strictement économique et stratégique, les ventes sont si bonnes que Nintendo pourrait continuer d’en profiter et attendre encore un peu.

Selon certains "insiders" de l’industrie du jeu vidéo, le scénario est tout autre. L’annonce de la prochaine console pourrait avoir lieu dans les prochains mois.