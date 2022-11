Bientôt des séries issues de l’univers Spider-Man : premiers détails

Des séries dérivées de l’univers Marvel vont donc êtres mises en chantier, révèle Variety, mais elles ne sortiront pas sous la bannière Marvel et donc pas sur la plateforme de streaming qui abrite She Hulk et bientôt le retour de Daredevil, entre autres.

Rappel utile : à un moment, Marvel Comics, une des 2 grandes écuries de super-héros avec DC Comics, était en très mauvaise posture financière et avait vendu les droits cinématographiques de Spider-Man à Sony Pictures et ceux des X-Men et des 4 Fantastiques à la Fox. Sont ainsi arrivés, au début du millénaire, les premiers films de super-héros de l’ère moderne (ceux rendus possible par les progrès des effets spéciaux numériques) avec les premiers films X-Men et Spider-Man avec l’énorme succès que l’on sait (il y eut aussi le ratage des 4 Fantastiques).

Le géant Marvel a été racheté par Disney qui, plus récemment, a également racheté la Fox, permettant ainsi de récupérer les droits des X-Men et des 4 Fantastiques dont on attend toujours les premiers films de cette nouvelle ère.

Malgré un accord qui a permis de faire participer Spider-Man à des films Avengers et à Iron Man et Doctor Strange d’apparaître dans des films Spider-Man, l’homme araignée et son univers demeure la propriété de Sony Pictures. Son univers comprend les personnages (Venom et Morbius, entre autres) qui sont nés dans ses comic books et ont eu droit à leurs films hors bannière Marvel.

Prochaine étape : produire des séries pour une plateforme concurrente sur base de cet univers Spider-Man. La première série annoncée s’appellera Silk : Spider Society et aura pour héroïne Cindy Moon, américano-coréenne qui a été mordue par la même araignée radioactive que Peter Parker. Les petits génies Phil Lord et Christopher Miller (on leur doit le film Lego, les relectures de 21 Jump Street, Les Mitchell contre les Machines et l’extraordinaire film d’animation Spider-Man : New Generation) sont à la production et ont développé le projet avec Angela Kang qui a été scénariste sur The Walking Dead et sera la showrunner.