Bientôt des réactions en emojis sur WhatsApp

Aujourd'hui, Béné nous parle d'une nouvelle option bientôt disponible sur l'application de messagerie WhatsApp : des réactions en emoji, dont le célèbre pouce en l'air et le célèbre coeur !

Une fonctionnalité attendue depuis longtemps car disponible depuis un certain temps sur de nombreuses autres applications (Messenger, Twitter, Instagram) et qui concernera des emojis dits "positifs" : le coeur, les mains qui applaudissent, l'emoji qui rigole etc.