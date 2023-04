Bientôt des parkings gratuits pour 30 minutes de courses au centre de Marche-en-Famenne

Améliorer l'attractivité et faciliter l'accès aux commerces de centre-ville, c'est l'objectif commun à la Ville de Marche-en-Famenne et à l'association des commerçants "Cap Sur Marche". A partir de début mai, 24 places de parking "shop and Go" bien identifiées permettront 30 minutes de courses avec un parking gratuit. Mais le système sera contrôlé en temps réel. " Des balises sont installées sur chaque place de parking ", explique Vincent Roquet, du service travaux de la Ville de Marche. " Un signal est envoyé vers la personne chargée de contrôler les horodateurs et un autre signal rouge en cas de dépassement des 30 minutes ! " Et l’automobiliste qui dépasse devra alors payer le forfait journée de 25€. Il n’y pas aucune possibilité de mettre une pièce de monnaie pour quelques minutes supplémentaires. Mais Nicolas Grégoire, échevin marchois de la mobilité est certain que le système répondra à l'objectif fixé : " Favoriser davantage de rotation sur les places de stationnement, en offrant une gratuité de 30 minutes et faire en sorte que plus de véhicules puissent utiliser ces places de stationnement sur une même journée. " Dans d'autres villes on est passé de 3 à 9 véhicules différents en une journée sur une même place !