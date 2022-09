Bientôt des couchettes pour (enfin) bien dormir en avion ? Le secteur aérien y travaille

Dans le Boeing 777 actuellement en fin de chantier et qui volera à l'automne vers New York, le nombre de sièges de Business est passé de 42 à 48. Le nombre de places en "Premium Economy", également plus rentables, est passé de 24 à 48, tandis que la classe éco a été ramenée de 315 à 273 places.

Ces sièges plus imposants et leur coque privative, sont plus lourds. "Mais on a gagné du poids sur l'alimentation électrique des systèmes de divertissement", explique Frédéric Roi, l'organisateur du chantier, en montrant, derrière les faux plafonds retirés le temps des travaux, les forêts de câbles qui serpentent le long de l'appareil.