Bientôt des concerts dans l’espace ?

Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong marche pour la première fois sur la Lune devant des centaines de millions de téléspectateurs. Plus d’un demi-siècle plus tard, The Chainsmokers entend poursuivre l’héritage de l’astronaute américain en devenant le premier groupe de musique à donner un concert dans la stratosphère.

Le duo a pour ambition de se produire dans une capsule pressurisée attachée à un ballon stratosphérique, à 30 kilomètres d’altitude, selon de nombreux médias américains. Ce projet ambitieux devrait devenir réalité en 2024 avec l’aide de la société de tourisme spatial World View.

"Nous avons toujours rêvé d’aller dans l’espace et nous sommes ravis de collaborer avec World View pour vivre cette aventure et cette expérience", ont déclaré The Chainsmokers dans un communiqué cité par Variety. "Nous savons que les vues à la fois de la Terre et de l’espace vont être incroyables et inspirantes ; et nous espérons que ce vol nous inspirera pour nos futurs projets".