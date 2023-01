Bientôt de nouveaux scanners et du personnel supplémentaire pour la douane belge

La douane belge recevra cinq nouveaux scanners afin de renforcer sa lutte contre le trafic de drogues, a fait savoir mardi le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V). Toujours dans cette optique, une centaine de personnes seront par ailleurs recrutées par les services de douane pour travailler au port d’Anvers.

Pour l’analyse des risques, le gouvernement belge débloquera 70 millions d’euros pour de nouveaux équipements et un nouveau réseau ICT ("Information and Communication Technologies"). Un devis a déjà été demandé pour cinq scanners mobiles supplémentaires. Un recrutement de 108 personnes supplémentaires est par ailleurs prévu pour le port d’Anvers.

L’objectif est d’effectuer autant de contrôles que possible dans les terminaux eux-mêmes afin que moins de conteneurs passent au travers des mailles du filet, explique la douane. La Belgique et les Pays-Bas souhaitent également renforcer l’échange d’informations avec les compagnies maritimes et d’autres entreprises actives au sein du port.