Bientôt de nouveaux films Narnia par la réalisatrice de Barbie

Conférences de presse, soirées, interviews, tournée promotionnelle aux côté de Margot Robbie... la réalisatrice du film Barbie Greta Gerwig a le vent en poupe. Ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas fini d'en entendre parler, puisqu'elle sera aux commandes des nouvelles adaptations des "Chroniques de Narnia".

Après plusieurs mois de rumeurs, The New Yorker a confirmé la nouvelle dans une interview avec les dirigeants de la marque de jouet Mattel et l'équipe de l'actrice-réalisatrice. En effet, Greta Gerwig a signé une accord pour écrire et réaliser au moins deux films basés sur les "Chroniques de Narnia" de C. S. Lewis.

La réalisatrice des "Filles du docteur March" a un objectif bien précis : "Son ambition n'est pas d'être la plus grande femme réalisatrice, mais d'être la réalisatrice d'un grand studio. Et Barbie était un élément de son identité qui lui tenait à cœur" a expliqué Jeremy Barber, l'agent de Greta Gerwig chez UTA. Malheureusement, elle ne sera probablement plus à la tête de la réalisation d'autre film relatif à un jouet.